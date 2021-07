De vondst van archeologisch belangrijke resten en andere ondergrondse obstakels zorgt voor vertraging in de werkzaamheden op de Grote Berg in Eindhoven. Deze belangrijke verkeersader in het centrum van de stad wordt momenteel opnieuw ingericht. Het werk is met circa twee weken vertraagd.

Sinds de start van de werkzaamheden medio mei is een aantal archeologische vondsten gedaan: resten van een vestinggracht uit de middeleeuwen en Tachtigjarige Oorlog. In 1583 is hier door de Spanjaarden een nieuw vestingwerk aangelegd en daarvan hebben we delen van een driehoekige, uitstekende gracht ontdekt. Dit was onderdeel van een zogenaamd bastion.

Als zich resten aandienen, wordt de informatie vastgelegd in een rapport met foto's en tekeningen. En dat levert wat vertraging op. Op de Grote Berg wordt onder meer het riool vervangen. Die werkzaamheden zijn enkele malen stilgelegd om de archeologische vondsten te kunnen documenteren.

Meer vertraging niet uitgesloten

Volgens projectleider Hans Franken wordt fase 1 nu afgerond op maandag 12 juli. Dan start ook meteen het werk aan fase 2. De projectleider sluit niet uit dat gaandeweg de werkzaamheden aan de Grote Berg nog meer archeologisch belangrijke vondsten worden gedaan, die dan opnieuw voor vertraging kunnen zorgen.