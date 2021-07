Recht voor de Oost-tribune in het Philips Stadion is vrijdag een nieuw zeildoek onthuld, met daarop drie mannen die voor de historie van PSV enorm belangrijk zijn geweest. PSV Fans United is verantwoordelijk voor de komst van het doek, waarop oud-voorzitter Harry van Raay, hét clubicoon Willy van der Kuijlen en oud Philips-topman Frits Philips staan.

Zij waren allen belangrijk voor PSV en daarom hingen tot nu toe losse doeken van en voor hen in het stadion. Volgens voorman Frits Bovers van PSV Fans United is het beter om de doeken nu te combineren, om op die manier voldoende ruimte te houden voor andere initiatieven die sfeerverhogend werken.

Samen met oud-topspeler Harry Lubse, onder meer winnaar van de UEFA-cup in 1978, onthulde Bovers het nieuwe doek dat een prominente plek achter de goal krijgt.