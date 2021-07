Een volgens de politie nietsvermoedende vrouw is donderdag aan het eind van de middag tegen de grond gewerkt en meerdere keren in haar gezicht geslagen door een man. Dat gebeurde op de parkeerplaats van de Lidl aan de Lievendaalseweg in Eindhoven.

Volgens de politie kwam de man uit een grijze Ford, voordat hij toesloeg. Daarna stapte hij er ook weer in en ging hij ervandoor.

De vrouw vertelde agenten dat meerdere getuigen de mishandeling moeten hebben gezien. De politie is naar deze getuigen op zoek.