Inwoners van Eindhoven zitten nog tot het eind van dit jaar vast aan de stadspas waarvan al zeker twee jaar duidelijk is dat die niet voldoet aan de privacyregels. Afvalinzamelaar Cure heeft meer tijd nodig om een nieuwe milieupas te laten ontwikkelen en produceren.

De stadspas wordt in de praktijk vooral gebruikt voor toegang tot de milieustraat en ondergrondse afvalcontainers. Op de pasjes staat privacygevoelige informatie zoals naam en geboortedatum en is slecht beveiligd. De pas is relatief makkelijk te kraken.

De gemeente wilde vorig jaar al af van de stadspas. Maar volgens de huidige planning worden de nieuwe milieupassen pas in het najaar op circa 105.000 Eindhovense huisadressen bezorgd.

Grote operatie

De onveilige stadspas is vanaf volgend jaar niet meer nodig, maakte VVD-wethouder Joost de Jong donderdag bekend. "De nieuwe milieupas zal per 1 januari 2022 zijn ingevoerd", schrijft hij aan de gemeenteraad.

Volgens de gemeente is invoering van de milieupas een grote operatie. In tegenstelling tot de persoonlijke stadspas is de milieupas voor het hele huishouden. De nieuwe milieupas blijft bij verhuizing achter op het eigen adres. Cure heeft daarom toegang nodig tot adresgegevens van de gemeente en daar kleven strenge privacyregels aan.

Een verplichte inventarisatie van de privacyrisico's is nodig voordat het nieuwe pasje gemaakt en verspreid kan worden. Cure denkt binnenkort te kunnen beginnen met de aanbesteding.