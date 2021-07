Naar nu is gebleken is er woensdag geschoten op een muurtje aan de Hagenkampweg Zuid in Eindhoven. De politie kwam de schietpartij donderdag op het spoor na een melding via Meld Misdaad Anoniem. Voor zover bekend zijn er geen gewonden bij gevallen.

Tijdens onderzoek zijn donderdagmiddag meerdere kogelhulzen gevonden. Omwonenden hebben niets van het incident meegekregen, of hebben in elk geval geen hulpdiensten ingelicht toen er woensdag schoten klonken op het pleintje tussen garageboxen.

De Forensische Opsporing heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Ook zijn buren gehoord en camerabeelden uit de straat bekeken. De resultaten daarvan worden niet voor vrijdag verwacht.