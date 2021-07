Hoe zien jongeren het Stadhuisplein van de toekomst voor zich? Duizenden jongeren gaven hun mening voor een online enquête, waarvan onlangs de resultaten werden gepresenteerd. Ook mochten ze met lego aan de slag om hun eigen droomplein te bouwen.

Het nieuwe Stadhuisplein moet een plek voor iedereen worden. Voor de huidige inwoners, maar ook voor de (binnenstad)bewoners van de toekomst, zoals de jongeren. Een groep met een duidelijke mening, alleen wordt niet altijd even hard gehoord in het publieke debat.

Daarom werd Jong & Je Wil Wat, die gespecialiseerd zijn in jongerencommunicatie, dit voorjaar ingeseind om specifiek die mening te peilen. Hoe willen zij dat het Stadhuisplein2.0 er uit gaat zien? Moet er ruimte blijven voor demonstraties en grote evenementen zoals de huldiging van PSV en hoe hoog mogen de woontorens maximaal zijn? "Wij hebben toen een aantal stellingen op sociale media geplaatst", vertelt Nina hoek van Jong & je wil wat. "Om ze te prikkelen een mening te vormen."

Een goed beeld

Met 12.500 reacties op hun post hebben ze nu een goed beeld wat de jongeren vinden. "Over het algemeen zijn ze wat progressiever dan de ouderen die vaker het bestaande willen behouden." Zo heeft de jeugd geen problemen met hoogbouw. Woontorens van 160 meter vinden ze prima, zolang die maar betaalbaar worden.

Daarnaast willen ze een levendig plein met ruimte voor horeca, groen en activiteiten. Daarvoor willen veel jongeren dat er ook op nieuwe Stadhuisplein plaats blijft voor de skaters. De zestienjarige Daan Mol is een van de skaters die vaak op het plein te vinden is met zijn vrienden. "Ik hoop dat er ook op het nieuwe plein weer plek voor ons is." Dus vulde hij de vragenlijst in om zijn mening te laten horen. "Het is een centrale plek waar veel jongeren gebruik van maken, daarom vind ik het belangrijk om ook onze stem ook te laten horen."

Diepte-interview

Dus toen ze hem als een van de 12 jongeren tussen de 16 en 27 uitnodigde voor een diepte-interview en om zijn ideale Stadhuisplein te ontwerpen met LEGO, waren de skateramps het eerste waar hij mee begon. "Daarnaast heb ik het plein aangekleed met bomen aan de zijkant en gebruik van warme kleuren." Volgens Hoek is de gebruikte "LEGO serious play"- methode een ideale manier om de jongeren direct tot interessante ontwerpen te laten komen. "Normaal begint dat met brainstormen of schetsen. Dit is echt denken met je handen."

De resultaten van online enquête, waarvoor ook andere groepen werden benaderd, zijn vorige maand gepresenteerd. Ook de mening van de jongeren weegt mee bij de uiteindelijke besluitvorming. Daan: "Ik hoop dat onze ideeën nog voor wat extra inspiratie daarbij kunnen zorgen."