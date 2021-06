Voor de Eindhovense Oratorium Vereniging, een van de grotere koren in de stad, was het grote moment dan eindelijk daar. Dinsdagavond klonken eindelijk weer hun liederen door de Johanneskerk tijdens de eerste repetitie in zo'n anderhalf jaar.

De stemmen zijn net los in de Johanneskerk, hun vaste repetitieruimte, als dirigent Geert Broek­steeg een variatie op een bestaande tekst wil horen. "En nu op dezelfde melodie: corona zingen wij nu vaarwel." Het 45 koppige koor van het Eindhovense Oratorium Vereniging herhaalt de toepasselijke tekst die Broeksteeg voorzingt. Daarna blijken de namen van de verschillende coronavaccins ook prima te gebruiken voor wat articulatieoefeningen.

"Het is echt een verrassing dat we vanavond weer samen kunnen zingen", zegt voorzitter Henny Verhappen. Een moment waar reikhalzend naar is uitgekeken. "Er is niks moeilijker dan anderhalf jaar niet kunnen doen wat we het liefste doen."

Vooral de dirigent stond te trappelen om weer te beginnen volgens haar. "Bij iedere kleine versoepeling hing hij aan de lijn in de hoop dat er misschien toch weer iets mogelijk zou zijn." Maar ook veel leden konden niet meer wachten. "We hebben erg trouwe leden", vertelt Verhappen. Zo zijn erbij die al meer dan 40 jaar lang trouw iedere dinsdag naar de repetities komen in de Johanneskerk in Woensel.

Eigenlijk stond de eerste repetitie voor na de vakantie gepland. Door de nieuwe versoepelingen, besloten ze deze week weer te starten. Nog drie repetities staan er gepland tot de zomer. Zo'n 45 leden zijn er vandaag bij. "Sommigen durfden het nog niet aan of zijn in de coronatijd afgehaakt."

Vrolijke gezichten verraden het antwoord

Hoe is het om na zo lange tijd weer te mogen zingen? De vrolijke gezichten van de aanwezigen verraden het antwoord al. "Veel leden hebben elkaar al sinds maart niet gezien." Dus werd er druk bij gekletst bij binnenkomst. Maar morgen zouden ze zomaar een stuk minder spraakzaam kunnen zijn. "Kijk uit dat je niet hees wordt", waarschuwt dirigent de leden. Normaal merken ze na een paar weken vakantie al dat je weer even nodig hebt om op niveau te komen, vertelt Verhappen. "Je stem is een spier, dus die moet je trainen."

Als vandaag het volume nog ontbreekt of ze een hoge noot niet halen, ziet Broeksteeg dat voor een keer door de vingers. "Na de zomer moeten we echt aan de bak", vertelt secretaris Marion Achthoven.

"Volgend jaar staat ons jubileumconcert gepland ter ere van ons 75-jarig bestaan en halen we ons jaarlijkse concert in het Muziekgebouw in. Daarvoor zingen we echt serieus klassiek werk van de Johannes Passion." Als de dirigent na een aantal korte stukken de koorleden vraagt om deze partij erbij te pakken, gaat er dan ook een nerveus gelach door de kerkzaal. Nu gaat het dan echt weer beginnen.