Een 26-jarige vrouw is dinsdag aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij eerder dit jaar op de Plutostraat in Eindhoven. Een vrouw werd in april op een feest neergestoken.

Het slachtoffer is een 33-jarige vrouw uit Leeuwarden. Ze liep tijdens het huisfeest, dat op 4 april plaatsvond, een steekwond op in haar hals. Daar moest daaraan worden behandeld en kreeg meerdere hechtingen.

De recherche startte direct een onderzoek naar het steekincident, waarbij werd gekeken naar activiteiten op sociale media een rol speelde. In de loop van dat onderzoek kwam de Eindhovense naar voren. Ze is dinsdag aangehouden. Zij zit voorlopig vast en wordt uitgebreid verhoord over haar rol en aandeel in het steekincident.