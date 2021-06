Na meer dan vijf maanden staken voor een nieuwe metaal-cao voeren de vakbonden de druk op. In de regio Eindhoven wordt vrijdag 2 juli en maandag 5 juli weer het werk neergelegd. Voor het eerst is de staking onderdeel van een grootschalige actie in meer regio's.

"We verhogen de frequentie van de acties", stelt regionaal FNV-bestuurder Peter Reniers. Twee weken geleden werd in Eindhoven ook gestaakt door medewerkers van regionale bedrijven. Volgens Reniers meldden zich daarbij 1.300 stakers.

Vakbonden FNV en CNV hebben in vijf regio's medewerkers opgeroepen het werk voor 48 uur neer te leggen. Ook in de regio's Oost, Noord, Midden en West zijn acties. Sinds januari worden in de sector door het hele land al estafettestakingen gehouden.

Regionaal FNV-bestuurder Reniers stelt dat de actiebereidheid er na vijf maanden van actievoeren niet minder op is geworden. Kaderleden van de vakbond bij betrokken bedrijven dringen volgens hem aan op hardere acties, van 72 uur of langer. Bij DAF Trucks werd eind april al een keer gedurende 72 uur gestaakt.

'Minder dan inflatie'

Belangrijkste struikelblok is in de ogen van de vakbonden nog altijd de loonsverhoging. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. De vakbonden stellen dat dit neerkomt op 1,1 procent per jaar en daarmee 'een stuk minder dan de inflatie'.

"Werkgevers blijven zich verschuilen achter de corona-crisis en zeggen geen geld voor een betere loonsverhoging te hebben", zegt onderhandelaar Arthur Bot van CNV Vakmensen. "Dat is echt onzin, het gaat bij de meeste bedrijven hartstikke goed. En bij die paar waar het minder gaat, zijn we bereid aparte afspraken te maken."

'Hopeloos ouderwets'

Ook over een betere werk-privébalans en eerder stoppen met werken is volgens de bonden geen overeenstemming met de werkgevers. Daarnaast willen de bonden meer zekerheid voor flexwerkers en dat de lagere salarisschaal voor jongeren verdwijnt. "De werkgevers komen alleen maar met verslechteringen. De sector profileert zich als moderne, hightech-sector, maar qua werkgeverschap zijn ze hopeloos ouderwets", aldus landelijk bestuurder Jacqie van Stigt van FNV Metaal.

Onder de cao metalektro vallen 160.000 mensen die werken bij ongeveer duizend bedrijven als DAF, ASML, VDL, Fokker, Stork, Siemens en Scania.