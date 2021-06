Bij de Bijenkorf in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken, meldt een woordvoerder van de politie. De dader heeft een raam vernield en mogelijk meerdere horloges gestolen. Naar de inbreker wordt nog gezocht.

De inbraak vond plaats rond 4.30 uur. Daarbij is een raam kapotgegaan en zijn er horloges meegenomen. Omdat het onduidelijk was of er nog iemand binnen zat, heeft een hondgeleider van de politie het gebouw nog doorzocht. Daarbij werd niemand meer aangetroffen.

De dader is nog voortvluchtig. Aan de hand van camerabeelden probeert de politie erachter te komen wat er gestolen is en wie de verdachte is. Het is niet uitgesloten dat het om meerdere daders gaat.