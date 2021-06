Een vrouw is donderdagmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Edenstraat in Eindhoven. De automobiliste is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een van de bestuurders wilde vermoedelijk afslaan en zag hierbij de andere auto, die rechtdoor reed, over het hoofd. Daardoor botsten de twee auto's op elkaar.

Een ambulance, de brandweer en de politie kwamen ter plaatse. De aard van de verwondingen bij de vrouw zijn niet bekend. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond bij de botsing.