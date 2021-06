Het Eindhovense afvalbedrijf Mirec, opvolger van Sims, mag van de Raad van State nog altijd geen beeldbuisafval mengen met ander elektronisch afval, zoals printplaten en vergelijkbaar metaal- en kunststofafval.

Dat blijkt uit een einduitspraak van de Raad. Mirec kreeg eerder al een tik op de vingers van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die valt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Inspectie vindt dat Mirec in strijd handelt met het Europese Afvalverdrag door oude en afgedankte kathodestraal(CRT)-beeldbuizen niet apart te verwerken van ander beeldscherm- en elektronisch afval. Oude beeldbuizen bestaan immers niet alleen uit glas maar ook uit een fluorescentielaag die voor de beelden zorgden.

Dat fluorescentiepoeder is gevaarlijk en giftig en mag niet met ander afval gemengd worden. Volgens Mirec is Nederland roomser dan de paus en mogen concurrerende bedrijven in andere landen dat wel. Om die reden vroeg Mirec aan de Raad van State om de kwestie aan het Europese Hof voor te leggen.

De hoogste bestuursrechter heeft een dergelijk verzoek al eens eerder afgewezen en ziet geen reden om dat alsnog te doen. Volgens de Raad zijn de Europese afvalregels duidelijk dat CRT-beeldschermafval apart verwerkt moet worden om te voorkomen dat het fluorescentiepoeder in andere afvalstromen terecht komt en zo via een omweg in het milieu. Daar zal Mirec het mee moeten doen.