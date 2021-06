Op en rondom de Kruisstraat en de Woenselse Markt zet Eindhoven de eerste stappen met het zogenoemde buurtbudget. Oud-Woensel (Hemelrijken en de Gildebuurt) krijgt 50.000 euro die de inwoners vrij mogen besteden. Afgelopen dagen zijn op straat de eerste wensen opgehaald bij de bewoners.

Oud-Woensel en vooral de Kruisstraat en de Woenselse Markt staan al langer in het kwaad daglicht. De buurt wordt geteisterd door druk verkeer, opgeschoten jeugd, drugscriminelen en drugsverslaafden. Een veelkoppig monster noemde de gemeente de problemen eerder dit jaar. Maar het is op de Woenselse Markt vooral gezellig met al die mensen, reageert Beate Rybak als ze op straat wordt geconfronteerd met een dobbelspel en een videocamera.

Het dobbelspel is een speelse manier voor de gemeente om in gesprek te raken met de uiterst diverse groep wijkbewoners. Rybak verontschuldigt zich op de vraag wat ze met 50.000 euro zou doen voor de wijk. Ze is pas verhuisd vanuit Best en woont nog maar vijf dagen in Eindhoven. En als ze dan toch iets moet noemen, denkt ze aan extra parkeerplaatsen om grote boodschappen te kunnen doen. Ze vindt het een goed idee om bewoners zelf een keuze te laten maken.

Op een groot bord met de plattegrond van Oud-Woensel mag ze een groene sticker plakken bij een mooie plek in de buurt en een rode sticker bij een plaats die aandacht nodig heeft. De meeste stickers op het bord zijn geplakt in de Kruisstraat en op de Woenselse Markt.

Lawaai en troep

Het bureau dat de gemeente heeft ingehuurd om de wensen van de bewoners te inventariseren heeft aan Ad van de Wal (79) wel een hele goeie. Van de Wal maakt met zijn rollator dagelijks een rondje in de buurt. Hij waardeert de levendigheid maar ergert zich aan het lawaai en de troep op straat. "Bijzonder slecht vind ik de bestrating. De ruimte op de stoep is te klein. Ik moet met de rollator de weg op en dat wil ik niet. Het is ellendig en er kunnen ongelukken gebeuren'', zegt hij. En de lege woonruimten boven winkels moeten benut worden, gaat hij verder. "Niet laten verpauperen maar iemand mee helpen. Dat zou ik doen."

Meer groen en meer speelplekken zijn de meest gehoorde wensen op straat, zegt strategisch adviseur Olha Bondarenko van de gemeente Eindhoven. Eind september maken de bewoners met een digitale stemronde hun keuzes, legt ze uit.

Sfeer van Albert Cuypmarkt

Tot dusver klaagden veel bewoners dat de gemeente met hun zorgen weinig heeft gedaan. De politiek schreeuwt om rigoureuze maatregelen en wethouder Yasin Torunoglu presenteert binnenkort een totaalplan. De sfeer van de Albert Cuypmarkt in Amsterdam is het streven voor de Kruisstraat en Woenselse Markt.

De PvdA-wethouder en Robin Verleisdonk van politieke partij D66 wandelden woensdag ook door de Kruisstraat en over de Woenselse Markt om in gesprek te gaan met de bewoners. D66 lanceerde het idee voor het buurtbudget vorig jaar. In verschillende Belgische en Nederlandse plaatsen bestaan succesvolle voorbeelden, aldus de D66-fractievoorzitter. "Het is onze wens om ieder stadsdeel een budget te bieden. Dit is een mooi begin."

Als het buurtbudget een succes is en de betrokkenheid in de buurt groeit is het volgens de wethouder een uitstekende vorm om ook in andere wijken toe te passen.