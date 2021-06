Een 31-jarige man uit Voorburg is woensdagochtend aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen in Eindhoven. De man zou tijdens de rellen met stenen naar de ME hebben gegooid.

De man uit Voorburg wordt verdacht van openlijke geweldpleging. De verdachte werd herkend naar aanleiding van de uitzending van Bureau Brabant, waarin de politie beelden toonde van de man. Hij werd aangehouden op basis van een anonieme tip.