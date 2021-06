Dré Rennenberg (83), nestor van de Eindhovense gemeenteraad, wordt de lijsttrekker van het Ouderen appel bij de raadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar.

De algemene ledenvergadering van het Ouderen appel heeft hem benoemd. De plaatsen twee tot en met tien op de kieslijst worden in het najaar door de ledenvergadering vastgesteld. De partij gaat meedoen aan de verkiezingen onder de naam Ouderen appel-Hart voor Eindhoven.

In een persbericht meldt de partij dat Rennenberg vooral wil werken aan een rechtvaardige stad. "In een rijke stad als Eindhoven past geen armoede, In een stad met ambities past geen woningnood onder de mensen met een laag inkomen. In een veilige stad past geen jacht op mensen met een uitkering, passen goede voorzieningen voor ouderen en mensen die hulp nodig hebben."

De partij gaat onder het motto 'van de straat naar de raad' werk maken van de mensen die niet gehoord, gezien en gekend worden door de filialen van de landelijke partijen.