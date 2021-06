Een fietser is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een DHL busje aan de Muzenlaan in Eindhoven. De vrouw is zwaargewond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder wilde een bocht maken naar de Penelopestraat en botste hierbij tegen de fietsster. Bij de botsing kwam zij onder de bestelbus terecht. Meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen.

De vrouw liep een flinke hoofdwond op en verloor veel bloed. Omdat ze mogelijk ook iets gebroken zou hebben werd ze in een vacuümmatras naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft de straat tijdelijk afgezet zodat het ongeval onderzocht kan worden.