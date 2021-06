Middelbare scholieren in Eindhoven die geen laptop hebben, omdat er thuis niet genoeg geld is, kunnen binnenkort mogelijk aan de slag op een apparaat dat door het gemeentebestuur is gebruikt.

De Eindhovense stichting Leergeld heeft van de gemeente in totaal tachtig laptops ontvangen die door de aanschaf van nieuwe apparaten overbodig zijn geworden. De laptops zijn bijvoorbeeld gebruikt door gemeenteraadsleden.

VVD-wethouder Joost de Jong heeft de laptops woensdag overhandigd aan voorzitter Hanny Jacobs van de stichting Leergeld.

Voorheen mochten gemeenteraadsleden en commissieleden afgeschreven apparatuur kopen van de gemeente maar dat kan niet meer. Het idee om de laptops te doneren aan kinderen die ze goed kunnen gebruiken, kwam in maart van PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi en raadslid Adem Topdag van DENK. De wethouder vond het een goed plan.

De stichting Leergeld helpt gezinnen waarvan de ouders onvoldoende geld hebben om hun kinderen te laten deelnemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om geld voor schoolreisjes, de contributie voor een sportclub of voor muziekles, maar ook voor fietsen en laptops.