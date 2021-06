Pakketbezorger DPD is druk doende met het verduurzamen van zijn bestelbussenvloot. Sinds begin deze week rijdt het bedrijf uit Oirschot met 44 elektrische busjes rond op evenzoveel routes in Eindhoven en omgeving.

De stad is daarmee na Amsterdam en Haarlem de derde gemeente waar dieselbussen worden vervangen door 'groen materieel'. Met de inzet van de 44 zero emission bussen wordt jaarlijks ruim 300.000 kilo CO2-uitstoot per jaar bespaard, aldus DPD.

De bedoeling is, om te voldoen aan de richtlijnen van het klimaatakkoord, in 2025 in de dertig grootste steden van Nederland elektrische busjes in te zetten. Dit jaar volgen ook nog Breda, Groningen en Maastricht. In totaal worden dit jaar 100 elektrische bussen in gebruik genomen door de pakketbezorger.

DPD zegt een stapje verder te gaan dan de eisen van het klimaatakkoord, waarin alleen de binnensteden van Nederland emissie- en fijnstofvrij moeten worden beleverd. DPD doet dat ook in de omliggende woonwijken.

Behalve per bus worden in Eindhoven pakketjes ook bezorgd door fietskoeriers.