De bioscoop LAB-1 aan de Keizersgracht in Eindhoven heeft flinke schade opgelopen na de wateroverlast van vorige week. Dat bedraagt zeker enkele tienduizenden euro's. Ondanks deze strop kon de bioscoop woensdag en in het weekend wel open, door evenementen naar een andere zaal te verplaatsen.

De gemeente kwam snel langs en heeft toegezegd dat er achter de bioscoop in het straatje Achterom een extra put komt. Chris de Zeeuw van LAB-1: "Dat is tof, want dit mag nooit meer gebeuren. In de toekomst stroomt het water dus in die put in plaats van in onze zaal."

De Zeeuw: "We hebben geluk gehad dat we met zes mensen aanwezig waren op het moment dat de toiletten in zaal 1 overstroomden. Een paar duizend liter water stroomde naar binnen en we konden gelukkig voorkomen met emmers en waterstofzuigers dat de lobby en de kelder onderstroomden. De vloer van zaal 1 stond blank, bij de bar wel vijf centimeter en bij de toiletten ongeveer vijftien."

Een geluk bij een ongeluk is dat de ondergelopen zaal een eventzaal is met de bioscoop op het balkon. De vloer is van beton. "Gelukkig had deze zaal dus geen tapijt en stonden er geen stoelen. Maar de deuren zijn krom getrokken, het hout op de vloer is onherstelbaar beschadigd en het bioscoopscherm is ook erg vochtig geworden. Dat moet allemaal vervangen worden." Alles was goed verzekerd.

Zaal 1 is nog niet open. De events die in het weekend plaatsvonden konden verplaatst worden. De International Comedy Night verhuisde naar zaal 2 met dertig in plaats van vijftig mensen. De Design Academy Art Fair kon in de lobby worden gehouden.