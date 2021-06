Een muzikale ode aan de stad Eindhoven. Mierlonaar Marcel Mulders schreef het nummer 'City of Lights and Love' in coronatijd en bracht het uit. Vrijdag is de release van de bijbehorende videoclip, opgenomen op markante plekken in de Eindhovense binnenstad.

Een Mierlonaar die een ode aan Eindhoven brengt? Muzikant Marcel Mulders heeft er een simpele verklaring voor. "Als gebogen en getogen Eindhovenaar is de liefde voor de stad groot en diep. Ik ben er opgegroeid, ben er op stap gegaan en uit eten, ik winkel er en hou van de mensen en de sfeer. En Eindhoven is zich blijven ontwikkelen. Ik vind het echt een stad met allure , dat is en blijft mijn thuis."

Mulders is freelance muzikant, sinds een jaar of vijf probeert hij er zijn brood mee te verdienen. Hij produceerde onder meer de Neill Diamond Show, met behalve muziek van de bekende Amerikaanse muzikant ook videobeelden en anekdotes. Ook voor hem gooide het coronavirus roet in het eten, al speelde hij het programma nog wel een aantal malen voor kleine groepen van dertig mensen.

"Maar verder zat ik, net als collega-muzikanten, grotendeels thuis. Een vervelende tijd. Maar nadat ik in januari de beelden van de rellen in Eindhoven had gezien, gebeurde er iets met me . Ik was echt boos en vond het tijd worden om weer te kunnen genieten. Zo is het nummer 'City of Lights and Love' ontstaan."

Passie voor de stad

Met vier bevriende muzikanten werden de verschillende partijen vanuit thuis opgenomen en afgemixt in de studio. "Vanwege die passie voor de stad vond ik dat er ook een clip moest komen'", vervolgt Mulders.

"Het is mijn verhaal en tour door het centrum geworden, op plekken waar ik graag kom en mensen ontmoet. Met als letterlijk hoogtepunt een scene op het dak van het 75 meter hoge Student Hotel, waar we een prachtig uitzicht hebben over de stad. Die productie heeft me na een donkere tijd van lockdown een bijzondere vibe, een trots gevoel en veel energie gegeven."