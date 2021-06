Na ruim tien jaar stopt Rosa Kouwenberg-Iglesias met haar restaurant Señora Rosa op de Strijpsestraat in Eindhoven. Op 1 juli valt het doek. De zaak is inmiddels verkocht.

"Het doet mij veel verdriet, maar ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Ik heb tien jaar zó hard in de zaak gewerkt, ik moet nu een beetje aan mijzelf denken", zegt de Spaanse die destijds met haar restaurant de nieuwe Spaanse keuken in Eindhoven presenteerde. "De kosten zijn ook zo hoog geworden. Eigenlijk had ik vóór de coronacrisis al het idee te gaan stoppen. Maar nu is het helemaal duidelijk: corona was de nekslag."

Voor haar gasten schreef Rosa een emotionele bedankbrief. "Ik heb mijzelf volledig op het restaurant gestort, iets te veel misschien. Maar ik heb een van mijn grootste dromen waargemaakt: een goed Spaans restaurant. Daar hebben mijn gezin, personeel, leveranciers, vrienden, kennissen en vooral mijn gasten ook aan bijgedragen", schrijft de Spaanse.

Zeventien jaar geleden begon Rosa Iglesias (66) met een Spaans delicatessenwinkeltje op de Strijpsestraat. Later, in 2010, kwam daar het restaurant bij. "De kinderen willen het restaurant niet voortzetten", zegt ze. "Maar mijn dochter Rosada gaat in het winkeltje haar eigen patisserie, Tapas el Quijote, beginnen."

In 2014 werd Rosa Iglesias door de Spaanse koning onderscheiden. Ze kreeg La Cruz de oficial de la Orden del Mérito Civil, vrij vertaald 'Orde van burgerlijke verdienste', een Spaanse koninklijke onderscheiding voor burgers die zich buiten de landsgrenzen op bijzondere wijze verdienstelijk maken voor Spanje.

Het restaurant is per 1 juli verkocht aan Hot & Hot, een Chinese keten voor fastfood/take away. Dat heeft al zaken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.