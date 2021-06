In de nacht van zaterdag op zondag hebben twee steekpartijen plaatsgevonden in Eindhoven. Twee personen zijn lichtgewond geraakt.

Op de Kerkstraat in Eindhoven was een ruzie uit de hand gelopen. Hierbij is één persoon lichtgewond geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het steekincident op de Kronehoefstraat heeft een man verwondingen opgelopen aan zijn hoofd. Hij is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.

Het is niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld tijdens beide steekpartijen. De politie doet onderzoek.