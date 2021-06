In een parkje aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven is zaterdagmiddag een overleden man aangetroffen.

Een woordvoerder van de politie meldt dat er nog niets bekend is over de doodsoorzaak. Agenten doen ter plaatse onderzoek en worden bijgestaan door de forensische opsporing. De omgeving is afgezet.

Een voorbijganger vond het levenloze lichaam. Rond 15.15 uur kwam een arts ter plaatse om het lichaam te onderzoeken.