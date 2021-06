Twee auto's zijn in de nacht van woensdag op donderdag in het Eindhovense stadsdeel Tongelre kort na elkaar volledig in vlammen opgegaan. De politie vermoedt brandstichting.

De eerste melding kwam iets voor 5.00 uur binnen bij de brandweer. Het ging om een autobrand in de President Steynstraat. De brandweer was er snel, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

Nog geen tien minuten later kwam de tweede melding binnen, dit keer aan de Koestraat. Hier stond een auto op de oprit van een woning in brand. De brandweer was hier ook snel bij, maar de auto was al verloren.

De politie onderzoekt de branden. Er worden camerabeelden in de straten opgevraagd. Over de oorzaak van de brand kon de politie nog niks zeggen, maar brandstichting wordt vermoed.

In de nacht van dinsdag op woensdag was er ook een auto in brand gestoken in de Caspar Netscherstraat. Volgens de brandweer had de brandende auto twee hittezones, wat zou betekenen dat de auto zowel aan voor- als achterkant in brand gestoken is.