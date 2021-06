De treinen tussen Eindhoven en Helmond rijden weer nadat het treinverkeer woensdagmiddag enige tijd stillag door een aanrijding. De storing was rond 15.00 uur verholpen.

Wat er precies is gebeurd ter hoogte van de Tongelresestraat in Eindhoven, is nog niet duidelijk.

In 2015 vond op dezelfde plek op het spoor een ernstig ongeluk met een bierfiets plaats, waarop een rechtszaak volgde.