Aan de Caspar Netscherstraat in Eindhoven heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een autobrand gewoed.

Volgens de brandweer had de brandende auto twee hittezones. Dat zou betekenen dat de auto zowel voor als achter in brand gestoken is.

De autobrand werd rond 2.30 uur ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse en probeerde het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.