Een auto met een lpg-tank is dinsdagmiddag in brand gevlogen op de Urkhovenseweg in Eindhoven. De bestuurder kon tijdig uitstappen, vlak voordat de vlammen uit de motorkap omhoogsloegen.

Tijdens het rijden zag de bestuurder dat er rook uit de motorkap kwam. Hij zette zijn auto aan de kant van de weg en opende de kap. Op dat moment stegen de vlammen metershoog op.

De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De straat werd tijdelijk afgesloten in verband met ontploffingsgevaar.