Opnieuw wordt gestaakt bij metaalbedrijven in onder meer Eindhoven. Vakbond FNV heeft medewerkers van de bedrijven opgeroepen donderdag en vrijdag het werk neer te leggen.

De landelijke estafettestakingen in de metaalsector gaan de zesde maand in. Op 21 januari werd in Eindhoven afgetrapt met een staking door medewerkers van ASML en DAF.

"Er is nog geen beweging te bespeuren bij werkgevers. Al zeven maanden geen cao, dit is gewoonweg respectloos naar alle medewerkers in de sector", schrijft de FNV in de oproep.