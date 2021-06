Mensen die maandagmiddag bij de GGD in Eindhoven langskwamen, moesten door een computerstoring lang wachten. Waar de doorstroming op de vaccinatiecentra in Eindhoven normaal goed is, vormde zich even na 12.00 uur een lange rij bij de priklocatie.

"De oorzaak was een storing in het aanmeldsysteem", aldus teammanager Jan Roelof. "Omdat we hier nu nu op een gemiddelde van vijfhonderd vaccinaties per uur zitten, vormde zich al snel een lange rij. Gelukkig is het mooi weer."

Na een uur was de rij weggewerkt en konden mensen met een afspraak weer meteen naar binnen lopen om hun coronaprik te krijgen.