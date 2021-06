Een busje is zondagmiddag na een korte politieachtervolging uit de bocht gevlogen op de Huizingalaan in Eindhoven en op zijn kant terechtgekomen. In het busje lagen grondstoffen voor drugs. De 23-jarige bestuurder is aangehouden.

De bestuurder is niet gewond geraakt. In het busje lagen dozen met grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. Het voertuig en de inhoud zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.

De politie kwam het busje op het spoor toen de bestuurder een opslagbox van het bedrijf Shurgard inreed dat door de politie werd geobserveerd. Ook in de opslagbox is een grote hoeveelheid grondstoffen aangetroffen.