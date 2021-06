Na vier branden in een jaar tijd bij recyclingbedrijf Mirec op industrieterrein De Hurk willen omwonenden dat de gemeenteraad van Eindhoven ingrijpt. Door Wijkoverleg 't Ven is een brandbrief met een petitie online gezet. Omwonenden willen ook in gesprek met de raad.

Afgelopen vrijdag ging het voor de vierde keer in een jaar en de tweede keer binnen een week mis bij Mirec. "En voor de vierde keer trok in meer of mindere mate een walm van rook, stank en (wie weet) giftige stoffen over onze fijne woonwijk 't Ven", aldus de bewoners in de brief.

Ze vervolgen met: "Een wijk die toch al belast wordt door uitstoot van Eindhoven Airport en de nabijgelegen rijksweg A2. De stankoverlast van de asfaltcentrale op de Hurk laten wij maar even buiten beschouwing. Die overlast wordt bijna normaal. Al is dat natuurlijk onzin."

Volgens de schrijvers van de brief is sprake van een constante spanning tussen het industriegebied en de woonwijk en voelen bewoners zich onmachtig.

"Wij willen ons niet stuk beuken op een muur van bestuurlijke onwil en onmacht", aldus de bewoners. Ze schrijven niet te willen wachten op de vijfde, zesde of zevende brand maar ze willen dat de gemeenteraad het probleem nu op de agenda zet.