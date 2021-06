De Eindhovense politiek wil dat het gemeentebestuur meer aandacht heeft voor mensen met een beperking in de stad. Sinds het Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) is opgeheven, zijn er de nodige incidenten voorgevallen.

Zo haperde de invalidenlift bij het stadhuis onlangs, was een steile en gladde hellingbaan vervolgens het alternatief en was het speciale stembureau in maart nagenoeg onbereikbaar en onvindbaar voor mensen met een beperking.

De Eindhovense politiek stemde dinsdagavond dan ook unaniem in met de oproep van oppositiepartij D66 aan de gemeente om verantwoordelijkheid te nemen voor alle taken die het PGE tot de opheffing uitvoerde. Ook moet er bij de gemeente een duidelijk aanspreekpunt voor mensen met vragen over toegankelijkheid komen.

Het PGE controleerde in Eindhoven jarenlang of gebouwen, evenementen en openbaar vervoer goed toegankelijk waren voor mensen met een beperking en verzorgde bijvoorbeeld een speciale website. Omdat het werk te veeleisend werd en wegens een gebrek aan ervaren vrijwilligers stopte de stichting er eind vorig jaar mee.

Eindhoven worstelt sindsdien met het werk dat blijft liggen. De gemeente is verplicht om te rapporteren hoe er wordt gezorgd voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.