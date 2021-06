Als het Eindhovense gemeentebestuur ervoor kiest om eigenaren van duurdere huizen meer rioolheffing te laten betalen, dan gebeurt dat waarschijnlijk pas over twee jaar. Het college wil een systeemwijziging niet eerder dan in 2023 invoeren omdat er al andere veranderingen op stapel staan.

Ook is nog niet duidelijk hoeveel kosten Eindhoven de komende jaren precies gaat maken om klaar te zijn voor extreem weer door klimaatverandering.

Diverse partijen in de Eindhovense gemeenteraad vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Op initiatief van coalitiepartij PvdA liet het Eindhovense college daarom onderzoek doen naar een herverdeling van de lasten door de hoogte van de rioolheffing voor elk huishouden te koppelen aan de waarde van de woning (WOZ-waarde).

Er zijn weinig grote belemmeringen voor een koppeling van het tarief aan de woningwaarde, staat in de uitkomsten van het onderzoek die naar de gemeenteraad zijn gestuurd. In 23 Nederlandse gemeenten - zoals Amsterdam en Nijmegen - is de rioolheffing ook al gekoppeld aan de WOZ-waarde.

Eindhovense huiseigenaren betalen dit jaar een vast bedrag van 156 euro aan rioolheffing. Volgend jaar stijgt het tarief naar circa 168 euro.

Drie mogelijke scenario's met tarief voor duurdere huizen

Eindhoven liet drie mogelijke scenario's uitwerken met een tarief voor duurdere huizen. Bewoners van huizen van meer dan 250.000 euro gaan in de drie scenario's meer betalen oplopend tot circa 200 euro per jaar voor eigenaren van een huis van 750.000 euro. Voor 115 panden van meer dan 10 miljoen euro kan de rioolheffing zelfs stijgen tot 673 euro per jaar.

Vaststaat dat het (gemiddelde) tarief de komende jaren sowieso gaat stijgen en ook harder dan gedacht. Eindhoven is de komende jaren miljoenen meer kwijt wegens klimaatmaatregelen. Ook is de verwerking van overtollige grond duurder door de PFAS-problematiek.

Volgens schattingen loopt het gemiddelde tarief komende jaren met 50 euro op tot boven de 200 euro (202 euro in 2025 en 206 euro in 2026). De exacte gevolgen worden eind dit jaar bekend.

Eindhoven stapt volgend jaar verplicht over op een andere berekening van de WOZ-waarde. Vanaf volgend jaar moet de gemeente de grootte van woningen gaan berekenen in gebruiksoppervlakte (vierkante meter) in plaats van inhoud (kubieke meter).

De overgang hoort geen gevolgen te hebben voor de waardering van huizen, maar de gemeente houdt rekening met extra veel bezwaren.