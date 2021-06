Twee mannen uit Eindhoven worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de verkrachting van een negentienjarige vrouw in het Belgische Hasselt.

De vrouw zou in december 2019 zijn verkracht nadat ze een discotheek in de Belgische plaats had bezocht. Er zouden twee mannen bij betrokken zijn geweest, die volgens de Belgische politie uit Eindhoven komen.

Bureau Brabant besteedde maandagavond aandacht aan de zaak en liet camerabeelden zien waarop de twee mannen de discotheek uitlopen. Een van de mannen loopt met het latere slachtoffer naar buiten.

De politie roept mensen met informatie op zich te melden.