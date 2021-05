De parkeergarage bij de Genneper Parken in Eindhoven gaat dinsdag voor iedereen open. De garage werd in december opgeleverd, maar bleef vanwege de coronacrisis dicht. Alleen medewerkers van de ambulancepost van de GGD konden al van de garage gebruikmaken.

De voorziening is gebouwd om bezoekers van de Eindhovense binnenstad een alternatief te bieden voor de duurdere parkeergarages in het centrum en het verkeer uit de binnenstad te weren.

Vanwege de coronacrisis wilde de gemeente geen extra bezoekers naar Eindhoven trekken en werd besloten de park-and-ride in de Genneper Parken daarom dicht te houden. Nu het aantal besmettingen daalt en er nieuwe versoepelingen in aantocht zijn, is besloten de deuren alsnog te openen.

Andere belangrijke reden is dat de GGD heeft gevraagd om extra parkeergelegenheid voor de vaccinatielocatie vlak bij de garage. Dagelijks worden daar vijfduizend mensen ingeënt.

De P+R biedt ruimte aan 641 auto's. Dat is inclusief de ambulancepost van de GGD die in de afgelopen maanden al wel gebruikmaakte van de garage. Nabij de garage is een bushalte waar verschillende bussen richting binnenstad stoppen. Parkeerders kunnen ook gebruikmaken van deelscooters.