Honderden demonstranten voor de Walk of Freedom hebben zich zondag bij de Stationsweg in Eindhoven verzameld. De demonstratie staat in het teken van het beperkter worden van vrijheid, onder meer vanwege de coronamaatregelen. De betoging is rustig verlopen.

Vanuit de Stationsweg wordt tussen 14.00 en 16.00 uur een route gelopen die aan de binnenstad grenst en uiteindelijk weer eindigt bij het startpunt.