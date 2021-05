81 personen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag beboet voor het houden van een illegaal feest in een studentencomplex aan de Europalaan in Eindhoven.

Het feest heeft op het dakterras van een studentencomplex plaatsgevonden. De coronaregels werden niet nageleefd, meldt de politie.

De politie ontving eerder die nacht een melding over het feest. Volgens de agenten leek het wel op een 'open huis'; de hoofdingang stond wagenwijd open en het terras was toegankelijk. Daarnaast vond de politie cilinders met lachgas in een "overdekte chill-ruimte".

De boxen op het dakterras bliezen harde muziek en er werd alcohol geschonken. Met meerdere eenheden is de politie het complex binnengegaan. Van 81 feestgangers zijn de gegevens genoteerd. Zij krijgen een bekeuring van 95 euro voor het negeren van de coronaregels.