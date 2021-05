Een man die zichzelf vrijdagavond in brand had gestoken en zwaargewond werd meegenomen vanaf de Van Thienenlaan in Eindhoven, is 's nachts overleden aan zijn verwondingen.

Omstanders zagen dat hij voor een flatgebouw in brand stond. De man rende vanaf een park zo'n 500 meter richting de Van Thienenlaan, terwijl hij in brand stond. Uiteindelijk is hij smeulend bij een bekende naar binnengegaan en even later weer naar buiten gestapt.

Op de Van Thienenlaan is hij in elkaar gezakt. Omstanders ontfermden zich daar over de man. Getuigen van het incident wordt slachtofferhulp aangeboden.