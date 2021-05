De gemeente Eindhoven gaat commerciële bedrijven die in de stad een pand hebben gehuurd en gedwongen dicht moesten vanwege de coronacrisis huurcompensatie geven. De gemeente werkt aan een regeling die particuliere huurders een korting van tussen 25 en 50 procent oplevert.

De huurcompensatie is bedoeld voor de periodes van gedwongen sluiting vanaf het begin van de coronacrisis (maart 2020). Het gaat om bedrijven die vanwege coronamaatregelen een aantoonbaar substantieel omzetverlies hebben geleden doordat ze gesloten moesten blijven voor bezoekers en klanten of geen gebruik mochten maken van hun pand.

In veel rechtszaken zijn verhuurders in het afgelopen jaar gedwongen tot een huurkorting tot 50 procent. Een beperkt aantal commerciële huurders en erfpachters heeft bij de gemeente Eindhoven ook al om compensatie gevraagd.

Met een regeling wil de gemeente Eindhoven voorkomen dat voor elk bedrijf apart een beoordeling gemaakt moet worden. "We worden min of meer gedwongen om een regeling te treffen en daar anticiperen we op", zei wethouder Stijn Steenbakkers deze week tegen de gemeenteraad. "We hebben geen keus."

Diverse andere gemeenten in de regio, zoals Best en Veldhoven, en andere grote steden, zoals Rotterdam en Utrecht, hebben al een regeling voor commerciële huurders. Andere gemeente hanteren een korting van 25 procent bij gedeeltelijk omzetverlies en 50 procent bij (bijna) volledig omzetverlies.

Nog geen heffing opgelegd voor horecaterrassen

Het gemeentebestuur overweegt nog wat er moet gebeuren met de precariobelasting voor de horecaterrassen die maandenlang gesloten zijn geweest. Vorig jaar is een vermindering toegepast voor de periode dat de terrassen dicht zijn geweest. Voor dit jaar is nog geen heffing opgelegd.

In de Eindhovense politiek gaan diverse stemmen op de terrasbelasting dit jaar niet op te leggen. "Horecaondernemers zijn zwaar getroffen. Als het enigszins mogelijk is, hoop ik dat we die voor het hele jaar kunnen kwijtschelden", aldus Lex Janssen van coalitiepartij VVD.

Huidige coronasteun loopt 1 juli af

De huidige coronasteun van de gemeente Eindhoven aan bijvoorbeeld sportclubs, buurthuizen en culturele instellingen loopt op 1 juli af. Het totale bedrag van 15 miljoen euro dat de Eindhovense politiek vorig jaar beschikbaar stelde is bijna op.

De gemeente is van plan om de steun te verlengen zolang er nog beperkingen gelden. In juli beslist het gemeentebestuur over maatregelen voor de tweede helft van het jaar. Eindhoven is van plan om geld dat in 2020 over is gebleven te gebruiken. Volgens de recentste gegevens stevent de stad af op een overschot van 30 miljoen euro. Het exacte eindresultaat wordt volgende week bekend.