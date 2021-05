Een vrachtwagenchauffeur is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Eindhoven, net na knooppunt De Hogt richting Den Bosch. De snelweg kon vanwege reparatiewerkzaamheden pas in de avond worden vrijgegeven.

De vrachtwagenchauffeur raakte rond 12.15 uur de vangrail. De bestuurder raakte gewond. Er werd een traumahelikopter opgeroepen die op de A2 landde, maar het slachtoffer werd uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat zijn precieze verwondingen zijn, is onduidelijk.

De lading die de vrachtwagen verloor, kwam ook op de vangrail terecht en lag verspreid over de A2. Ook ontstond er schade door gelekte diesel. De A2 was tijdelijk dicht en het verkeer werd omgeleid via de parallelweg N2. Rond 18.15 uur werd de linkerrijstrook vrijgegeven, waardoor verkeer weer via de A2 kon rijden.

Rijkswaterstaat liet rond 21.55 uur weten dat de opruimwerkzaamheden voorbij waren, maar dat het asfalt nog wel gerepareerd moet worden. Ook de vangrail moest nog worden vervangen.