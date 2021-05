Een vrachtwagenchauffeur is dinsdag gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Eindhoven, net na knooppunt De Hogt richting Den Bosch. Een traumahelikopter landde op de plek van het ongeluk. Volgens de ANWB is de snelweg tot zeker 20.00 uur dicht.

Bij het incident kwam de lading van de vrachtwagen op de vangrail terecht. De inhoud van die lading ligt verspreid over de A2. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de vrachtwagenchauffeur zijn. Hij is wel naar het ziekenhuis gebracht.

De ANWB adviseert bestuurders om te rijden via de parallelbaan (N2) of om Eindhoven te mijden door om te rijden over Venlo (A73). Bestuurders in de richting van Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en De Hogt, lopen vijftien minuten vertraging op.