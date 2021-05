Een vrouw is maandagochtend gewond geraakt bij een steekincident op de Anemonestraat in Eindhoven. Ze is afgevoerd naar het ziekenhuis. Er is niemand aangehouden.

Het steekincident vond plaats rond 6.00 uur. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook over de verwondingen van de vrouw is nog niets bekendgemaakt.

De politie kreeg een melding over een burenruzie waarbij iemand mogelijk een steekwond had opgelopen. Ter plaatse bleek dat een vrouw inderdaad lichtgewond was geraakt.

Agenten spraken beide betrokkenen, maar uit die verhalen werd niet duidelijk wat er precies gebeurd is.