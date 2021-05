De politie heeft maandagochtend op snelwegen rond Eindhoven twee automobilisten hun rijbewijs afgenomen. De bestuurders werden gepakt voor het fors overschrijden van de snelheidslimiet.

Een 29-jarige automobilist uit Tilburg reed 166 kilometer per uur over de A2 bij Eindhoven. Dat is een snelheidsoverschrijding van 66 kilometer per uur. De politie gaf hem ook een boete omdat hij met een versleten band reed.

Een twintigjarige bestuurder uit Ede reed op de A50 bij Eindhoven maar liefst 171 kilometer per uur (71 kilometer per uur te hard). Ook hij moest zijn rijbewijs inleveren.