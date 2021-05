Twee jongens zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt nadat ze in het centrum van Eindhoven een ruit hadden vernield. Een agent sprong een van de twee achterna het water in tijdens zijn vluchtpoging.

De agent kwam af op een melding dat de twee jongens in het centrum een ruit hadden vernield, meldt de politie. Nadat hij en een collega het tweetal op het spoor waren, gingen ze er te voet achteraan.

Bij de Dommel sprong een van de jongens in het water, waarna de agent hem achterna ging en hem daar aanhield. De andere jongen werd ook aangehouden, al ging dat ook niet zonder slag of stoot. Er moest pepperspray aan te pas komen om hem onder controle te krijgen.

Volgens de politie had het tweetal eerder in de nacht al behoorlijk wat stampij gemaakt. Ze hadden op de ramen van het politiebureau geslagen, omdat ze kennelijk een slaapplek zochten. Toen dat er niet inzat, waren ze midden op de weg voor rijdende voertuigen gaan liggen.