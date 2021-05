Een fietsenstalling in de Lichtstraat in Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen. Twaalf scooters en brommers zijn beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond.

De politie heeft aangiftes van alle eigenaren opgenomen. Het Woonbedrijf gaat de stalling sluiten in verband met instortingsgevaar.

Hoe de brand kon ontstaan, is onduidelijk. De politie doet onderzoek.