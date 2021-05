De A2 vanaf Eindhoven richting Den Bosch is zaterdagmiddag tijdelijk dicht na een ongeluk tussen knooppunt Batadorp en Ekkersweijer bij Best. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Rijkswaterstaat maakt melding van automobilisten die de twee rode kruizen zouden negeren. Verkeer dat wil omrijden kan dat doen via de oostkant van Eindhoven.

Volgens de ANWB is het een eenzijdig ongeluk en zal de weg naar verwachting rond 14.00 uur weer open gaan.