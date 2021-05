Een voortvluchtige veertigjarige man is vrijdagavond aangehouden door de politie bij een woning in Eindhoven. De man werd in april veroordeel tot 36 maanden gevangenisstraf, maar meldde zich niet om die straf uit te zitten.

De Eindhovenaar is voor zijn betrokkenheid bij een drugslab in Vleuten veroordeeld tot de gevangenisstraf. Hij zou zich een dag na de uitspraak in april melden, maar hij kwam niet opdagen.

Daardoor stelde de recherche in Eindhoven een onderzoek in naar de man, wat al snel leidde naar zijn verblijfplaats. De politie vond hem vrijdagavond in een woning. De man moet nog 841 dagen in de cel uitzitten.