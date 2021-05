Een auto is vrijdagmiddag tegen een boom gebotst op de Boutenslaan in Eindhoven. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. Vermoedelijk ging er een verkeersconflict aan vooraf.

Twee auto's kwamen met elkaar in botsing, waarna een van de voertuigen door de middenberm reed en tegen een boom tot stilstand kwam.

In totaal zouden drie auto's bij het voorval betrokken zijn geweest.