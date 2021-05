De gemeente Eindhoven wil fors investeren in het creëren van meer fietsparkeerplekken. Het tekort in de binnenstad is groot en zorgt ook voor de nodige overlast, zo gaf het college dinsdag aan.

De komende twee jaar moeten er daarom 3.800 stallingsplekken bijkomen. In de jaren erna - tot 2030 - nog eens een kleine drieduizend. Daarmee verdubbelt de capaciteit naar 13.000 plekken.

De gemeenteraad neemt komende dinsdag een besluit over de benodigde miljoenen om dit voorstel van het college uit te voeren. De basis van die plannen vormt het onderzoek van bureau Mycon, dat dinsdagavond werd gepresenteerd aan de raad.

Met extra parkeerruimte wordt onder meer de strijd aangebonden met het grote aantal weesfietsen in het centrum. In 2018 werden er 1300 geteld en dat aantal stijgt.

Gemeente wil ook autogebruik terugdringen

Om het centrum leefbaar te houden wil de gemeente daarnaast het autogebruik terugdringen. Maar ook is er sprake van een autonome groei van het aantal fietsen en deelscooters. Jaarlijks stijgt het aantal in de binnenstad gestalde rijwielen met 3 à 4 procent.

De extra stallingsplekken moeten zoveel mogelijk (65 procent) in al dan niet bestaande gebouwen worden ondergebracht, bijvoorbeeld op het VDMA-terrein en in de voormalige Schellens fabriek. Ook wordt gedacht aan zogeheten fietsvlonders: houten, omheinde plateaus die bij wijze van proef op een autoparkeerplek worden geplaatst.

Met de verdubbeling van de stallingscapaciteit is een investering van tussen de 3,6 en van 10,4 miljoen euro gemoeid. Daar komt jaarlijks een uitgave van zo'n 3,5 miljoen euro bij, onder meer voor het beheer van de stallingen.