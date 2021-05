In een woning aan de Eimerick in Eindhoven is maandagochtend brand ontstaan. Schilders waren daar bezig met het afbranden van een afvoer, waarbij brandbaar materiaal in de spouw en kruipruimte terechtkwam.

Niemand raakte gewond. De brandweer voert een uitgebreide nacontrole uit, omdat isolatie lang kan blijven smeulen.

Een man is nagekeken in de ambulance, omdat hij veel rook had ingeademd bij een poging tot blussen.